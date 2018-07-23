Sosyal medya bilançosu: Son bir haftada 266 kişiye yasal işlem

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle 266 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 459 hesap da incelemeye alındı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 9 ile 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 459 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 266 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.”

Bakanlık, 26 Şubat’ta Afrin harekatını sosyal medyadan eleştiren ve eleştirel etkinliklere katılan 845 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.