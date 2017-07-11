İçişleri Bakanlığı’nın IŞİD raporu: Tehdit sürüyor, ‘yalnız kurt’ eylemi yapabilirler

İçişleri Bakanlığı, son yıllarda Türkiye’de de kanlı saldırılar gerçekleştirilen IŞİD’in ‘yalnız kurt’ eylemi yapabileceği tespitinde bulunan bir rapor hazırladı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre 76 sayfalık raporda IŞİD’in Türkiye’de 14 saldırı gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 10’u polis, biri de asker olmak üzere 304 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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IŞİD’lilerin Türkiye üzerinden geçerek çatışma bölgelerine ulaşmaya çalıştıkları kaydedilen raporda, “Bu kişiler genellikle havayolu ile İstanbul (Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanları) ve Antalya üzerinden Türkiye’ye giriş yapmaktadır. Çok az olmakla beraber bir kısım YTS’nin ise deniz yolu (İzmir ve Mersin) ile geldiği ve Türkiye’yi transit ülke olarak kullanmaya çalıştığı görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

IŞİD’le bağlantılı 12 derneğin kapatıldığını, 2 bin 564 sosyal medya hesabının kapatılarak adli işlem sürecinin başlatıldığı belirtilen raporda, 2011-2017 yılları arasında 3 bin 840’ı yabancı olmak üzere toplam 9 bin 350 IŞİD’linin gözaltına alındığı, 337’si yabancı 3 bin 6 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

‘Türkiye’ye tehdit potansiyeli sürüyor’

Raporda IŞİD’le ilgili yapılan değerlendirmede örgütün Türkiye’ye yönelik tehdininin devam ettiği ve ‘yalnız kurt’ eylemi yapabilme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekildi: “DEAŞ terör örgütünün Türkiye’ye karşı oluşturduğu tehdit potansiyeli devam etmektedir. Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan faydalanarak birçok bölgeyi ele geçiren DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen (uluslararası) mücadele neticesinde örgüt kayda değer bir kayıp yaşamıştır. Terör örgütünün bünyesinde yabancı terörist savaşçıların önemli bir yeri olması ve dünyanın çeşitli bölgelerinde DEAŞ’a bağlılığını ilan eden oluşumların ortaya çıkması ile örgütün ‘yalnız kurt’ eylemi yapabilecek eleman kaynağına sahip olması dikkate alındığında, DEAŞ’ın küresel tehdit olma konumunu koruduğu görülecektir.”