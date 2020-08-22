İçişleri Bakanlığı’nın ‘corona’ uygulaması İSDEM’e günde 1159 şikayet geldi

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına bir günde 1559 ihbar ve şikayetin geldiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı’nca 20 Ağustos’ta valiliklere gönderilen genelgeyle İSDEM uygulaması hayata geçirilmişti.

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Kırıkkale’de pilot uygulama olarak devreye alınan İSDEM ülke genelinde dün itibarıyla yaygınlaştırılmıştı.

5 bin denetim

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında İSDEM uygulaması hayata geçeli bir gün olmasına ve vatandaşlar tarafından yeterince bilinmemesine rağmen 1159 ihbar/şikayetin yapıldığı belirtildi.

Yine son bir gün içinde il/ilçe salgın denetim merkezlerince İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısının da 5 bin 243 olduğu kaydedildi.

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65 bin kişi yetkilendirildi

Valilik ve kaymakamlıklarca İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli 65 bin 184 kişi yetkilendirildi.

HES üzerinden ihbar

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 25 milyonun üzerinde kişi tarafından indirildi. Artık uygulama üzerinden fotoğraf veya video çekerek de ihbar yapılabilecek ve şikayetler İSDEM aracılığıyla il/ilçe salgın denetim merkezlerine iletilebilecek.