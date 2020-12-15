İçişleri Bakanlığı’ndan yılbaşı kısıtlamaları hakkında ek genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Kovid-19 Salgını’ konulu ek genelge gönderdi.

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Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

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31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021’e kadar ertelenecek.

Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak.

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Havalandırma ve klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak. Bunların bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek.

Avukatlar ve noterler istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine izin verilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıflarıyla ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.