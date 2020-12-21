İçişleri Bakanlığı’ndan yılbaşı genelgesi: Otellerde kutlama yasak

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.
Tesisler, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.
Otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek.
Otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak.