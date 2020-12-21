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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri Bakanlığı’ndan yılbaşı genelgesi: Otellerde kutlama yasak

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Fotoğraf: AA

Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.

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Tesisler, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

Otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek.

Otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak.

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