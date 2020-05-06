İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma istisnaları ve ‘berber’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu ve 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge gönderdi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Buna göre, iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek. Havlu ve tarak gibi kişisel malzemeler getirilebilecek. ‘Ense fırçası’nın kullanımı da durduruldu.

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14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11:00-15:00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri 10 Mayıs 11:00-15:00’te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek.

“Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” genelgesiyle hususlar şu şekilde belirlendi:

İş yerleri saat 09:00-21:00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak.

Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek.

Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek.

Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecek. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartıyla bekleyebilecek.

Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacak.

İş yerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak.

Müşteriler işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek.

Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacak.

Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecek.

Havlu ve tarak gibi kişisel malzemeler getirilebilecek

Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak.

Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.

Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere ise devam edilebilecek.

Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘ense fırçası’nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacak.

Yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmeyecek.

Başka ilde bulunan berber iş yeri ruhsatı göstererek izin almaksızın seyahat edebilecek