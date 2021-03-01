İçişleri Bakanlığı’ndan ‘kontrollü normalleşme’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine ‘Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler’ konulu genelge gönderdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün 3.5 saat süren kabine toplantısı sonrası ‘corona’yla mücadelede ‘yeni kontrollü normalleşme’ süreci kapsamında gevşetilen kısıtlamaları açıklamıştı.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgeden öne çıkan satır başları şöyle:
*Risk grubuna göre il bazında alınması gereken Covid-19 tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenecek.
*Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.
*Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise ‘düşük’ ve ‘orta riskli’ illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
*Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi sabah 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
*Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.
*Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.
*Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00’de paket servisi ve gel-al, 21.00-00.00’da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.
*Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek.
*Düşük ve orta riskli illerde HES kodu kullanılması ve seyirci,refakatçi,misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00-19.00’da faaliyet gösterebilecek.