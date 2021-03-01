İçişleri Bakanlığı’ndan ‘kontrollü normalleşme’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine ‘Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler’ konulu genelge gönderdi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün 3.5 saat süren kabine toplantısı sonrası ‘corona’yla mücadelede ‘yeni kontrollü normalleşme’ süreci kapsamında gevşetilen kısıtlamaları açıklamıştı.

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Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgeden öne çıkan satır başları şöyle:

*Risk grubuna göre il bazında alınması gereken Covid-19 tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenecek.

*Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

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*Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise ‘düşük’ ve ‘orta riskli’ illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

*Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi sabah 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

*Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

*Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

*Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00’de paket servisi ve gel-al, 21.00-00.00’da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

*Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek.

*Düşük ve orta riskli illerde HES kodu kullanılması ve seyirci,refakatçi,misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00-19.00’da faaliyet gösterebilecek.