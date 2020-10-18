İçişleri bakanlığı genelgesi: Yarından itibaren yedi gün, faklı alanlarda denetim var

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine yolladığı ‘corona virüsü salgını’ konulu ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca yedi ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Genelgede, salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına yönelik ek kural ve önlemlerin hayata geçirildiği kaydedildi.

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Buna göre üm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağlanacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair ‘takip’, ‘denetim’ ve ‘uyarı’ ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirlerle yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek.

Toplantılarda, ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşürülerek karara bağlanacak.

Genelgede, yarın başlayacak denetimlerin hangi alanlarda yapılacağı gün gün sıralandı:

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*19 Ekim’de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları

*20 Ekim’de şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogarlar

*21 Ekim’de organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ile personel servisleri

*22 Ekim’de tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler

*23 Ekim’de AVM, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri

*24 Ekim’de kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller)

*25 Ekim’de berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları ile lunapark/tematik parklar denetlenecek.

Genelgeye göre denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak.

Havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı mekanların sık sık havalandırılması gerektiği hususları ile sosyal mesafe, hijyen, maske kuralları anımsatılacak.

Duyarlılığı artırmak amacıyla ülke genelinde anonslar yapılacak.

Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespiti durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari, suç teşkil eden davranışlara yönelikse adli işlemlerin başlatılacağı hatırlatılan genelgede valiliklerden şehir içi toplu ulaşım sistemleriyle HES entegrasyonunun bir an önce sağlanması istendi.