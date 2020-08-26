İçişleri Bakanlığı, Tele 1’e dava açıyor

İçişleri Bakanlığı, Tele 1 isimli kanala dava açılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Uzman çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İ.E.’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla 19 Ağustos’ta tutuklanmış, dün tahliye edilmişti. İ.E. ise olayın ardından intihar girişiminde bulunmuş, 18 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.

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Bakanlığın açıklamasında, konuyla ilgili sosyal medyada, ‘gerek bakanlığın gerekse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında mesnetsiz, hiçbir yasal ve fiili dayanağı olmayan, haksız ve iftiraya varan birtakım paylaşımların yapıldığı’ belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mütevaffanın ailesinin üzüntüsünü derinden paylaştığımız bu acı hadise ile ilgili olarak tüm yasal süreçler, kanunun öngördüğü çerçevede devam etmekte, tutuklanma talebi ve buna bağlı kararlar savcılık ve mahkeme tarafından işleme konulmaktadır. Şüphelinin Jandarma uzman çavuş olması hasebiyle, kurum yönünden yapılması gereken idari tahkikat ve işlemler de yine yasal çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda; Musa Orhan isimli şahıs, Siirt Valiliği tarafından, 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile idari soruşturma kapsamında hemen görevinden uzaklaştırılmıştır.

‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde soruşturma başlatılmıştı. Bahse konu disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilmiştir. Adı geçen şahısla ilgili ihraç işlemleri başlatılmış olup, yasal süreç devam etmektedir. Sürecin tüm aşamaları, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması, hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir.

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Bu acı olaydan siyasi bir rant devşirmeyi, kurumlarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmayı hedefleyen TELE 1 adlı TV kanalının yanı sıra, gayri ahlaki iftiraları atan terör örgütüne müzahir basın-yayın organları hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılacaktır. Yaşanan bu üzücü olaydan dolayı Bakanlığımıza mensup polis memuru, mesai arkadaşımızın da kardeşi olan merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.”