İçişleri Bakanlığı tazminata mahkum edildi: Ali İsmail’in ailesine 707 bin lira ödenecek

İçişleri Bakanlığı, Eskişehir’deki Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine toplam 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre bakanlık aleyhine açılan tazminat davasını sonuçlandıran Eskişehir 2’inci İdare Mahkemesi, Ali İsmail’in ailesine verilecek tazminatı 650 bin lira manevi, 57 bin 180 lira maddi olmak üzere toplam 707 bin 180 lira olarak belirledi.

Sanık polisler Mevlüt Saldoğan, Yalçın Akbulut dört sivile ana davada üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildiği hatırlatılan kararda mahkeme, kamu görevlilerinin kamu hizmeti icra ederken sivil vatandaşlarla birlikte tekmeli-sopalı saldırı düzenlemesinin idarenin ‘hizmet kusuru’ olduğunun kanıtı olduğuna hükmetti.

Üye hakim tazminatı az bularak şerh koydu

Mahkeme üyesi hakim Yaşar Tunç, manevi tazminatın az olduğu gerekçesiyle karara şerh koydu. Şerh yazısında idarenin açık ve ağır hizmet kusurunun gözardı edilemeyeceğini belirten Tunç, şunları kaydetti: “Olayın oluş şekli, zararın niteliği, yalnız başına kalan bir kişinin/eylemcinin sokak arasında güvenlik güçleri ve bir grup vatandaşın saldırısına uğraması sonucu ölmesi dikkate alınarak, idarenin ağır hizmet kusurunu cezalandırıcı mahiyette manevi tazminat miktarının belirlenmesi gerekirken, bu hususları karşılamayan düşük bir miktarda manevi tazminat miktarı belirlenmesi yönünde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum.”

‘Üzüntüleri kısmen dindirmek için’

Mahkeme, toplam tazminatta baba Şahap Korkmaz için 26 bin 220 lira 87 kuruş, anne Emel Korkmaz için 30 bin 959 lira 52 kuruş, hastane masrafları için 2 bin TL olmak üzere 57 bin 180 lira 39 kuruş maddi tazminat ödenmesine karar verdi.

Ölümdeki kastın yoğunluğu nedeniyle ‘ailenin duyduğu acı, üzüntü ve ruhsal sıkıntılarının kısmen de olsa dindirilmesi için’ verilmesine karar verilen manevi tazminat, baba Şahap ve anne Emel Korkmaz için 250 biner, kardeşler Gürkan Kokmaz, Aylin Taktut ve Melike Çakırkaya için de 50 biner lira olmak üzere, toplam 650 bin lira olarak belirlendi.