İçişleri Bakanlığı: Menemen Belediye Başkanı Aksoy görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Menemen Belediyesi’nin, ‘zimmet’ ve ‘irtikap’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan başkanı Serdar Aksoy’un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir’e gönderilen üç milletvekili hakkında rapor hazırlamıştı.

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CHP’den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Aksoy ve yardımcıları dahil 27 kişi 20 Kasım’da gözaltına alınmıştı. Aksoy ve 11 isim 24 Kasım’da tutuklanmıştı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Aksoy hakkında bakanlığın mülkiye başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği anımsatıldı.

Aksoy’un Menemen Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.