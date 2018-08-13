İçişleri Bakanlığı: Kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, dövizin Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla ilgili ‘provoke edici paylaşım yapan’ 346 sosyal medya hesabı tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlığın yazılı açıklamasına göre sosyal medya hesapları Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince takip ediliyor.
Açıklamada, ‘Türkiye ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef aldığı’ belirtilen hesaplarla ilgili yasal işlemin hassasiyetle yürütüldüğü dile getirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.”