Diken

Yaramazlara biraz batar!

İçişleri Bakanlığı: Kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edildi

 

İçişleri Bakanlığı, dövizin Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla ilgili ‘provoke edici paylaşım yapan’ 346 sosyal medya hesabı tespit edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre sosyal medya hesapları Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince takip ediliyor.

Reklam

Açıklamada, ‘Türkiye ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef aldığı’ belirtilen hesaplarla ilgili yasal işlemin hassasiyetle yürütüldüğü dile getirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.”

Reklam

SPK uyardı: Banka ve şirketler hakkında yalan haber yayanların peşindeyiz

Başsavcılık: ‘Ekonomik saldırıları hizmet edenler’e soruşturma başlatıldı

TL’deki kayıpta son durum: 7.23’ü gören doları Ankara’nın açıklamaları kısmen frenledi

Merkez Bankası önlem paketini açıkladı: Bankalara likidite güvencesi

MASAK’tan ‘sabit kur’ söylentisine soruşturma

BDDK’dan swap, spot ve vadeli döviz işlemlerine sınırlama

Erdoğan’ın ‘B ve C planları’nda mevduat hesaplarına el koymak yokmuş

Bakan Albayrak’ın ‘aksiyon planı’ hazırmış: ABD Doları 7.20’yi gördü


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...