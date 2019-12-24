İçişleri Bakanlığı: Karadeniz’deki orman yangınlarında terör ve sabotaj bulgusu yok

İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz’de çok sayıda noktada aynı anda çıkan yangınların, ‘terör örgütü tarafından üstlenildiği’ ve ‘sabotaj olduğu’ konusundaki söylentiler üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, yangınların terör amaçlı sabotaj olduğuna ilişkin ‘bir bulguya rastlanmadığını’ bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Bölücü terör örgütü tarafından Karadeniz’de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak, ilgili kurumlar bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır.”

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Bu tür üstlenmelerin bölücü terör örgütünce propaganda amaçlı yapıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmelerin resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılacağı ve bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.