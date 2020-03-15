İçişleri Bakanlığı ‘Corona’ sebebiyle eğlence mekanlarını geçici olarak kapattı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerini yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine durdurdu.

İllere gönderilen ek genelge ile corona salgının Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği ifade edilerek, salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile değerlendirilmeler yapıldığı belirtildi.

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“Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı belirtildi.