İçişleri bakanlığı, CHP’li iki belediye meclis üyesini görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, ‘terör örgütüyle irtibatlı oldukları’ gerekçesiyle CHP’li Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Adnan Erol’u görevlerinden uzaklaştırdı.

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AA’nın aktardığına göre, 17 Temmuz 2020’de tutuklanan Besle, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçlarından yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

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Aynı tarihte tutuklanan ancak 5 Ocak’ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Adnan Erol da yine Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.