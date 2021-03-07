92 yaşındaki kadının katilinin üç hilalli dövmesi için müfettiş atanmış

İçişleri Bakanlığı, Aydın’da öldürülen 92 yaşındaki kadının katilinin üç hilal dövmesinin ‘görülmesinde bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için’ iki başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Sultanhisar ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki H.P.’nin komşusu A.Ç. tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

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Zanlının adliyeye götürülürken yer aldığı bir fotoğraftaki üç hilal dövmesi sosyal medyada dikkat çekmişti.

Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Aydın’da, 92 yaşındaki bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için bakan onayı ile bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.”