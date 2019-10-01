İçişleri Bakanlığı: Adana’da polis otobüsüne saldıranlar Eskişehir’de öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Adana’da geçen hafta çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında tuzaklanan bombayı patlatan iki saldırganın Eskişehir’de öldürüldüğünü açıkladı.

Adana’da 25 Eylül’deki bombalama. Fotoğraflar: DHA

25 Eylül’de Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmiş, bir polis ve dört sivil yaralanmıştı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana’da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli iki MLKP’li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada iki terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.”

Polisin, Adana’da saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyerek bombayı yerleştirenlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadığı, yapılan çalışmada iki saldırganın Eskişehir’de olduğunun belirlendiği bildiriliyor.

Eskişehir’de iki MLKP’linin öldürüldüğü silahlı çatışmanın yaşandığı sokak.

Operasyonun, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak’taki hücre evine düzenlendiği bildiriliyor. Sözmen ve Şeran’ın ‘Teslim ol’ çağrısına ateş açarak karşılık verdiği, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildikleri belirtiliyor.

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Çatışmada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli iki polisin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi.