İçişleri bakanı, yardım toplayan belediyelere sert çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü nedeniyle yardım toplayan belediyelere sert sözlerle yüklendi.

Fotoğraf: DHA

Ülke TV’de canlı yayına katılan bakan, son 15 günde ‘provokasyon yapan’ 2 bin 863 hesabın belirlendiğini aktararak “Bunların yüzde 70’i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili” dedi.

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Hesapların çoğunun yurtdışında bulunduğunu aktaran bakan, tek bir merkezden yönetildiklerini kaydetti.

Belediyelere eleştiri

Soylu, bazı kentlerde belediyelerin corona virüsü nedeniyle yardım toplamasını, “Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp ‘Ben yardım topluyorum’ derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz” diyerek eleştirdi.

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Bakanlık, belediyelerin yardım toplayamayacağı yönünde bugün bir genelge de yayınlamıştı.

50 yerleşim birimine karantina

İçişleri bakanı, “Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık” dedi. Bakanın verdiği bilgiye göre, ‘fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen’ 243 satıcıya da operasyon yapıldı.

725 bin yaşlıya hizmet

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 30, Jandarma’da 14 kişinin virüse yakalandığını dile getirdi. Bakan, bir vali ve dört kaymakamın testinin de pozitif çıktığını dile getirdi.

Ulaşımda yüzde 99’luk azalma

Bakan, imam, polis, jandarma, öğretmen gibi devletin tüm birimlerinin 725 bin yaşlı insanın evine gittiğini aktardı. Soylu, kısıtlama getirilen şehirler arası yolcu taşımacılığının da yüzde 98.9 düştüğünü ifade etti.