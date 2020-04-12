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Yaramazlara biraz batar!

Soylu istifa etti: Ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen süreçle uyuşmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti.

Soylu, cuma günü birdenbire ilan edilen ve insanların panik halinde marketlere hücum edip sosyal mesafe kuralını hiçe saymasına yol açan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişti.

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Yine de Soylu’nun istifası beklenmiyordu. Çünkü Soylu, beklenmedik sokağa çıkma yasağı ilanının hemen ardından katıldığı bir canlı yayında, “İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır” demişti. Buna karşılık Soylu’nun istifa açıklamasında, “Sorumluluk, her yönüyle şahsıma aittir” demesi dikkat çekti.

Soylu’nun açıklaması şöyle:

2015’te çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak kabineye alınan Soylu, darbe girişiminin ardından 1 Eylül 2016’da içişleri bakanlığına atanmıştı.

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