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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: Şu anda 9 bin 800 kişi karantinada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bakanın verdiği bilgiye göre 11 Mart’tan bu yana sosyal medyada provokatif corona virüsü paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64’ün gözaltına alındı.

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Soylu, ‘sokağa çıkma yasağı iddiası’ ilgili de şunları kaydetti: “Bunun önemli bir bölümü ABD ve Almanya mahreçlidir. FETÖ’cüler Amerika’dan ve Almanya’dan ‘nasıl Türkiye bunu iyi yönetir, nasıl halk bu kadar sakin, sağduyulu ve kurallara uyar, nasıl Amerika’dan, Almanya’dan daha iyi bir noktada oluruz’… Sosyal medya mecrasından manipüle etmeye çalışanlara, bunu infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız müsamaha göstermesin.”

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