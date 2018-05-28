İçişleri Bakanı Soylu: ADD’ye soruşturma açacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) 27 Mayıs askeri darbesi ile ilgili paylaştığı Twitter mesajına soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Twitter hesabından 27 Mayıs’ta paylaşılan mesajda “Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı” denilmişti.

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Beşiktaş’ta seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ADD’nin tweet’i ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Bu hakikaten resmi bir twitter hesabı mıdır? Arkadaşlara onu araştırmaları talimatını verdim. Hem Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız hem de dernekler masası olarak hemen soruşturma başlatacağız. Bu milletimizin iradesine ve kendisine hakarettir. Bu Adnan Menderes’e karşı sevgi besleyenleri de ve bu milletin kendi seçtiği adama karşı bağlılık besleyenleri de ifade etmek isterim ki küçük düşürmektir. Ve bundan sonrası için antidemokratik bir çağrıdır. Çok net söylüyorum. Kendi zihinleriyle ve kendi zekalarıyla, akıllarıyla beraber antidemokratik çağrı yapıyorlar. Bunun karşılıksız kalması mümkün değildir. “