İçişleri bakanı: PKK’yla iltisakı bulunan adaylar seçilirse açığa alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘PKK’yla halen iltisakı ve irtibatı bulunan’ belediye meclis üyesi adayların seçilmeleri halinde açığa alınacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre bakan, “Muhalefetten 178 aday hakkında PKK’dan adli işlem var, 45’i hakkında FETÖ’den, dördü hakkında aşırı sol örgütlerden, dördü hakkında DEAŞ’tan” ifadelerini kullandı.

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Hükümet kanadı, ‘millet ittifakı’ üyesi partilerin belediye meclis üyesi adaylarının bazılarının terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu iddia ederek muhalefet partilerine yüklenmişti.

Son olarak Sabah ve Hürriyet gazeteleri ‘İşte CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin PKK ile bağlantılı adayları!’ başlıklı bir haber yayınlayarak bazı kişilerin isimlerini vermiş ve örgütlerle bağlantılarını olduğunu yazmıştı.

CHP ise haberler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve tazminat davası açılacağını açıklamıştı.