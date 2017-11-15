İçişleri bakanı: Kandil’e gidip oturacağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi yasağının kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalıştıklarını söyledi. Özlü, NTV canlı yayınında konuştu. Bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istediklerini aktaran bakan, geçen yıl yapılan görüşmelerde yasağın kalkması için Emniyet, İçişleri ve Karayolları ile konsensüs sağladıklarını belirtti. ‘İki yol var’ Özlü şöyle devam etti: […]