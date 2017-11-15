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İçişleri bakanı: Kandil’e gidip oturacağız

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lıların bulunduğu Kandil dağına operasyon yapılacağının mesajını verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

NTV’nin aktardığına göre Soylu, “Kandil’e gidip oturacağız. 25 kilometre ötesindeki kampların hepsini tarumar edeceğiz” dedi.

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