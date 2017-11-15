İçişleri bakanı: Kandil’e gidip oturacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lıların bulunduğu Kandil dağına operasyon yapılacağının mesajını verdi.
NTV’nin aktardığına göre Soylu, “Kandil’e gidip oturacağız. 25 kilometre ötesindeki kampların hepsini tarumar edeceğiz” dedi.
Yaramazlara biraz batar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lıların bulunduğu Kandil dağına operasyon yapılacağının mesajını verdi.
NTV’nin aktardığına göre Soylu, “Kandil’e gidip oturacağız. 25 kilometre ötesindeki kampların hepsini tarumar edeceğiz” dedi.
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