İçişleri bakanı: Hatay’daki yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’daki orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Fotoğraf: AA

Gazetecilere konuşan bakan, “Tabi dünden itibaren Türkiye genelinde yangının terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hususunda bir yaygın kanat söz konusu” ifadelerini kullandı.

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Soylu, geçmişte PKK’nın ormanları yakma talimatı bulunduğunu da belirterek iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Soylu şu bilgileri verdi: “Terör örgütü PKK’nın yaklaşık iki yıldan beri özellikle kendi elemanlarına, hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları vardır. Buna ait hem güvenlik birimlerimiz, hem tüm teşkilatlarımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır.”

‘Terör örgütünün kampanyasına döndürmek isteyenler de var‘

İçişleri bakanı, yangının terör eylemi olup olmadığının tahkikat sonucu ortaya çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye’de huzursuzluk oluşturmaya çalışanlar… Örneğin dün Trabzon’daki yangınla ilgili de aynı hadiseyi söylediler. Bir örtü yangını netice itibarıyla. Bunu, bir terör örgütünün kampanyasına döndürmek isteyenler de var. Buna gelinmemesini, bu tahrike kapılınmamasını istiyoruz, istirham ediyoruz. Nedeni de şu; 1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütünün çeşitli adlar altında üstlendiği, ‘Ateşin Çocukları’ da dahil olmak üzere yaklaşık 850 olay var. Bu olayların 400’ü hiç yok. Hiç baki olmamış. Neden? Bunlar da bir çeşit terör propagandasıdır.

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Bu olayların 300’ünün tüm adli araştırmalar sonucu kontaktan, elektrikten, herhangi bir ihmalden kaynaklandığı savcılıklarımızca tespit edilmiş. Yaklaşık 90’ının soruşturması devam ediyor. 22’sinin PKK terör örgütüyle irtibatlı olabileceği konusunda hem savcılıklarımızın hem güvenlik birimlerimizin tespiti söz konusu. Bizim görevimiz 22 tane değil bir tane yaptırmamaktır, bunun için çaba sarf etmektir. Ama terör örgütünün kendine ait hakikaten bir propaganda yönetimi var. Bu yöntemi de kamuoyunun bilgilerine arz etmek istedim.”

Belen ilçesinde 9 Ekim’de başlayan orman yangını, dün akşam saatlerinde, 30 saati aşkın mücadelenin ardından söndürülmüştü. Onlarca vatandaşın dumandan etkilendiği yangında 400 hektardan fazla orman alanı ile onlarca ev ve işyeri zarar görmüştü.