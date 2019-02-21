İçişleri bakanı: Belge var, evladımıza ‘tacizci’ diyen alçaklar gereğini görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da bir polisin göstericiyi taciz ettiği iddiasına ilişkin “Mahkemede görüşeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Twitter/@acun_karadag

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Ankara’da 16 Şubat’ta eylem düzenlemiş, polis pankart açan üç kişiye müdahale edip gözaltına almıştı. Sivil polislerden biri, gözaltı sırasında eylemci Merve Demirel’i taciz etmekle suçlanmıştı. Emniyet taciz iddiasını yalanlamıştı.

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Ankara’daki Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan bakan taciz iddialarına değindi.

Soylu şunları kaydetti: “Terör örgütünü her fırsatta destekleyenler, FETÖ ile sosyal medyada ortaklık yapanlar zihinlerinde ve kalplerinde bu ülkedeki güvenlik kuvvetlerini her zaman kendisine düşman görenler hemen klavyelerine saldırdılar. Allah bizi milletimize yanıltma fırsatı hiç vermesin. Bizim en büyük üzüntümüz milletimize yanlış bir şey söylemek olur. Bunları bir iddia olarak söylüyorum. Gerek jandarma gerekse emniyet teşkilatı, teşkilatına mensup ve yanlış yapan kimseyi kendi teşkilatında bırakmamıştır. Hodri meydan. Devletin diğer kurumlarına bakalım; 657’den kaç kişiyi attılar. Burada bu teşkilatlar, disiplini bir şekilde ön gördükleri için bu mekanizmayı bir gün bile aksatmazlar. Çünkü milletin güveni ve huzuru bu teşkilatların disiplininde saklıdır.

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Günlerdir, bir mensubumuzu ‘tacizci’ diye niteleyerek ailesi, çoluğu çocuğu, etrafı, arkadaşları ve yeğenleri olan bir kardeşimizi ‘tacizci’ diye niteleyerek sabahtan akşama kadar felç etmeye çalışan ve bunu TBMM’nin gazi çatısı altına getirip, orada aynı hakaretleri ortaya koyanlara pabuç bırakacak değiliz. Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki bu konunun arkasında duranlar ve bizim evladımıza ‘tacizci’ diyen alçaklar gereğini görecektir. Öyle bir belge var elimizde… Ömrümüzde hiç boş konuşmadık. Ömrü Türkiye’yi satmakla meşgul olan adamların peşine takılanları da kınıyorum. Kim olursa olsun. Yazıklar olsun.”

Polis ve jandarmanın büyük bir mücadeleyi ortaya koyduğunu belirten Soylu, “Bu teşkilat öte taraftan üç-beş klavye yobazının saldırısına maruz kalacak. Esas taciz budur. Hadi; mahkemede sonuna kadar hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

İçişleri bakanı dün de eylem anına dair bir video paylaşarak Demirel için “Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın” ifadelerini kullanmıştı.