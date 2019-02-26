İçişleri bakanı: DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP-C Türkiye sorumlusunun yakanlandığını söyledi.
AA’nın haberine göre içişleri bakanı, İstanbul polisinin ‘biri yeşil, ikisi gri listeden yedi teröristi sığınakta ele geçirdiğini’ ifade etti.
Yaramazlara biraz batar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP-C Türkiye sorumlusunun yakanlandığını söyledi.
AA’nın haberine göre içişleri bakanı, İstanbul polisinin ‘biri yeşil, ikisi gri listeden yedi teröristi sığınakta ele geçirdiğini’ ifade etti.
LEVENT GÜLTEKİN [email protected] @acikcenk Eski Ak Partililerin yeni bir parti kurmaya hazırlandığı söyleniyor. Buna göre Ahmet Davutoğlu bir parti kurma hazırlığında ve epeyce mesafe kat etti. Bir diğer iddiaya göre ise Abdullah Gül’ün desteklediği, başında Ali Babacan’ın bulunduğu ayrı bir ekip de parti kurma hazırlığında. Bu iki ekibin birleştirilmeye çalışıldığı da söyleniyor. Benim edindiğim bilgilere […]
Mersin İl Seçim Kurulu tarafından Demokrat Parti’den (DP) de adaylığı reddededilen Burhanettin Kocamaz, “Birilerinin kripto oyunlarına geldik” dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’de kredi büyümesi için alınan tedbirlerin bankaları olumsuz etkilediğini açıkladı.
Rusya, Türkiye’den gönderilen yaklaşık 60 ton domatesin ülkeye girişine izin vermedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görevinden istifa etti.