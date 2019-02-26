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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri bakanı: DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP-C Türkiye sorumlusunun yakanlandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre içişleri bakanı, İstanbul polisinin ‘biri yeşil, ikisi gri listeden yedi teröristi sığınakta ele geçirdiğini’ ifade etti.

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