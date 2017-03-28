İçişleri Bakanı Batı’ya seslendi: Son günlerde cillop gibi silahlar ele geçiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batılı ülkelere seslendiği konuşmasında son birkaç gündür yapılan operasyonlarda ‘cillop gibi silahlar ele geçirdikleri’ni söyledi.

AA’nın haberine göre Mersin’in Silifke ilçesinde muhtarlarla buluşan Soylu, önce IŞİD’in bölgeye ‘paraşütle indirildiği’ni söyleyip, ardından şöyle devam etti: “Bir taraftan DHKP-C’yi bir taraftan PYD’yi, bir taraftan YPG’yi… Güya bizim sözde dostlarımıza söylüyorum. Yaklaşık 4-5 gündür yaptığımız operasyonlarda cillop gibi silahlar ele geçiriyoruz. Ey bize dost görünenler PYD’ye el altından silah verip onu PKK ile Türkiye’ye doğru yöneltenler, sizlere söylüyorum; biz sizin dostluğunuzun hangi manada olduğunu biliyoruz.”

Kime hitap ettiğini tam olarak açıklamadan konuşmasına devam eden Soylu, “Kime dost olduğunuzu, kiminle dostluk yaptığınızı da çok net bir şekilde biliyoruz. O silahların bizim insanlarımızın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve bu ülkenin büyük medeniyet değerlerine karşı suç işlemeye yönelik sizin tarafınızdan gönderildiğini de biliyoruz. İçerideki adamlarınızın ne iş yaptığını da biliyoruz. Bu ülkeyi bağımsız yapmamak için özgür ve hür yapmamak için ellerinizden gelen her şeyi ortaya koyduğunuzu da biliyoruz. 15 Temmuz bunun millet tarafından gösterilen en önemli kanıtlarından bir tanesidir.”