İçişleri: 28 Aralık-4 Ocak’ta 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre açıklamada, hafta içi 21:00- 05:00, hafta sonu da cuma akşamı saat 21:00’den pazartesi günü saat 05:00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının süreceği belirtildi.

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Beşincisi uygulanan kısıtlamaya toplumun büyük oranda uyduğu, uymayanlar hakkında idari ya da adli işlem yapıldığı anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21:00-05:00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05:00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.”

Kısıtlamalar sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği vurgulanan açıklamada, başta temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uyulması gerektiği anımsatıldı ve topluma, ‘2020’deki sabır ve anlayışları için’ teşekkür edildi.