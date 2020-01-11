İçişleri: 2019’da, 148 bin 828 uyuşturucu operasyonunda 25 bin 931 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında ülke genelinde düzenlenen 148 bin 828 uyuşturucu operasyonunda 219 bin 970 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 25 bin 931’inin tutuklandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlendi. 64 ton 337 kilogram marihuana, 26 ton 237 kilogram skunk, 20 ton 166 kilogram eroin, 1 ton 638 kilogram kokain, 710 kilogram bonzai, 1 ton 42 kilogram metamfetamin, 1 ton 281 kilogram afyon sakızı, 11 milyon 81 bin 667 adet captagon, 8 milyon 694 bin 405 adet ecstasy, 2 milyon 67 bin 259 adet sentetik ecza, 42 milyon 276 bin 694 adet kök keneviri ele geçirildi.

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Geçen yıl bir önceki yıla göre operasyon sayısı yüzde 3, gözaltına alınanların sayısı yüzde 7, tutuklanan sayısı yüzde 11 arttı.