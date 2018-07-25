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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri, 155 bin kişinin pasaportuna konan şerhi kaldırdı: Yurt dışına çıkabilecekler

 

İçişleri Bakanlığı, hakkında dava ya da soruşturma yürütülen eşleri nedeniyle 155 bin 350 kişinin pasaportlarına koyduğu şerhi kaldırdı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın bu kararıyla, haklarında soruşturma olmayan bu kişiler artık yurt dışına çıkabilecek.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’ kapsamında, pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimini müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır” ifadesine yer verildi.

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