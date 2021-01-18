İçişleri: 11-18 Ocak’ta kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 11-18 Ocak’ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 bin 755 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın açıklamasında, hafta içi saat 21:00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma saat 21:00’den pazartesi saat 05:00’e kadar devam eden kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu vurgulandı.

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Kısıtlama kararına uymayanlara idari ya da adli işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 2:.00 ila 05:00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21:00’de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05:00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.”