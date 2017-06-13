İçinden turkuaz geçen şehir

‘Emiliania huxleyi’ isimli kalsiyum karbonat zengini mikroorganizmalar nedeniyle turkuaza bürünen İstanbul’da öğle vakti. (Reuters/Murad Sezer)
Yaramazlara biraz batar!
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi oturumunda Türkiye’yi değerlendiren düşünce ve ifade özgürlüğü özel raportörü David Kaye, Türkiye’nin 1982 Anayasası’nın bile gerisine düştüğünü söyledi.
Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) beyin cerrahlarına ödenen ücretlerin düşüklüğü nedeniyle, TUS’ta (Tıpta Uzmanlık Sınavı) bu branşın giderek daha az tercih edildiği öne sürüldü.
Manisa’da nikel madenine asit taşıyan kamyonun devrilmesiyle çevreye yayılan 27 ton asit, doğal yaşamı tehdit ediyor.
Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut’un otopsisi sırasında kirli eldiven kullanıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, Adalet Bakanlığı’nın Karabulut ailesine 225 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
İstanbul Karaköy’de iki yıl önce bir hamamda iki Fransız kadın turiste cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen dört hamam çalışanından ikisine hapis cezası çıktı.