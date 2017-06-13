Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

İçinden turkuaz geçen şehir


‘Emiliania huxleyi’ isimli kalsiyum karbonat zengini mikroorganizmalar nedeniyle turkuaza bürünen İstanbul’da öğle vakti. (Reuters/Murad Sezer)

SON HABERLER

Akşam Postası / 13 Haziran 2017

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi oturumunda Türkiye’yi değerlendiren düşünce ve ifade özgürlüğü özel raportörü David Kaye, Türkiye’nin 1982 Anayasası’nın bile gerisine düştüğünü söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...