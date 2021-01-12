İçindekilerin stepneyi takmak için indiği araçtan 1.6 milyon TL çalındı: Lastiği çiviyle patlatılmış

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir otomobilden, içindekiler lastik patlayınca stepneyi takmak için indikleri sırada 1 milyon 600 bin lira çalındı. Lastiğin çiviyle patlatıldığı belirlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bir inşaat firmasının sahibi 59 yaşındaki Osman K., Tapu ve Kadastro 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nde arsa satışından aldığı paraları bankaya yatırmak için arkadaşı C.P. (49) ile otomobile binerek yola çıktı.

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23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı’nda seyir halindeyken otomobilin lastiği patladı. Lastiği değiştirmek için inen Osman K. ve C.P., bu sırada araçtaki 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Polis ekipleri, patlayan lastiğe özel yapım çivi batırıldığını, otomobilin başka bir araçla takip edildiğini, lastiğin patladığı noktanın güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit etti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının incelenmesi sonucu, takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi’nde terk edilmiş bulundu. Bu araca 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu ele geçirildi.

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Polis, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.