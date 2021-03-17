İçinde ‘Albayrak kardeşlerin off-shore hesapları’ geçen Diken haberine erişim engeli

Diken’in ‘Berat ve Serhat Albayrak’ın Paradise Papers haberleri için açtığı davaya ret’ başlıklı haberine erişim engeli getirildi.

22 Aralık 2020 tarihli ve Canan Coşkun imzalı haberde Albayrak kardeşlerin söz konusu belgeleri haberleştiren Cumhuriyet gazetesine açtığı 10 bin liralık tazminat davasının İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce reddedildiği aktarılıyordu.

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Diken’in haberine erişim engeli Serhat Albayrak’ın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirildi. Haber kanun gereği dört saat içinde siteden kaldırılıp ‘arşivlendi.’

Ne olmuştu?

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilen ‘Paradise Papers’ dünya çapında medya kurumlarıyla eş zamanlı, 6 Kasım 2017’den başlayarak altı gün boyunca Cumhuriyet gazetesinde yayınlandı.

Belgeler, dünyanın dört bir yanında çok sayıda politikacı ve işinsanının off-shore bağlantılarını ortaya koyuyordu.

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Bu kişiler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı dönemin Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak da vardı.

Vergiden kaçınmak için Malta’da kurulan off-shore şirketler Berat ve Serhat Albayrak’ın Çalık Holding’de yönetici olduğu dönemde açılmıştı.

Haberin yayınlanmasının ardından internet sitesi linklerine erişim engellenmiş, tazminat davası da açılmıştı.

Haberle ilgili gazeteci Pelin Ünker hakkında ceza davası da açılmıştı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Mart 2019’da sonuçlanan davada hâkim Nursel Bedir düşme kararı vermişti.