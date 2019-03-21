İçinde 51 öğrenci olan servis aracını kaçırıp ateşe verdi

İtalya’nın Milano kenti yakınlarında, bir okul servisi sürücüsü içinde 51 çocuk olan servis aracını kaçırdı ve ateşe verdi. Çocukların hepsi kurtarıldı; 14’üne duman zehirlenmesi nedeniyle müdahale edildi.

Fotoğraf: Reuters

Cremona kentinden Milano’ya doğru yol alırken planlanan güzergahın dışına çıkan sürücü çocukların ellerini elektrik kablolarıyla bağladı.

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Bir süre sonra otoyolda durunca çocuklardan biri polise haber verdi. Sürücü, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce “Buradan kimse sağ çıkamayacak” diye bağırarak aracı ateşe verdi.

Çevredekilerin de polise yardım etmesi sayesinde camlar kırılarak çocuklar kurtarıldı.

47 yaşındaki Senegal asıllı sürücüyü tutuklayan polisten yapılan açıklamada, “Kendisini öldürmek istediğini ve Akdeniz’deki göçmen ölümlerini sona erdirmek istediğini söyledi” denildi.

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Milano savcısı Francesco Greco, “Çocukların kurtulması bir mucize polise teşekkür borçluyuz” dedi.

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