İçi altın dolu kasayı çaldılar; yere düşürünce sokak ortasında bırakıp kaçtılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde, iki kişi, bir kuyumcu dükkanından çaldıkları, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan çelik kasayı özel olarak yaptırdıkları el arabasıyla taşımak isterken düşürdü. Kasayı sokak ortasında bırakıp kaçan şüphelilerden biri İzmir’de yakalanıp tutuklandı.
Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir kuyumcu dükkanına bu sabah saat 06:30’da giren iki hırsız, 150 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı alıp el arabasına yükledi. El arabası otomobile götürülmek istenirken devrildi; kasa yere düştü. İkili, yerinden kaldırmadıkları kasayı bırakıp kaçtı.
Polis, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. M.E. kaçtığı İzmir’de yakalanıp Salihli’ye götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E. tutuklandı. Diğer şüpheli aranıyor.