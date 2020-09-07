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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: İç siyaset gereği Yunanistan veya Fransa’yı haklı gören bir muhalefet var olursa devlet ve toplumun belleğine yerleşir

İnsanların olduğu gibi devletlerin de bellekleri vardır. Güncel gelişmeler arasında bu belleğin varlığı unutulmuş gibi olur… Yeni dostluklar ve yeni diyaloglar arasında sanki devletin tarihi o gün başlamış zannedilir. Oysa o tarih olduğu gibi durmaktadır ve tüm anılar hatırlanmak için bir fırsatın çıkmasını beklerler.

Bu arada unutulmaması gerekençok önemli bir husus da, devlet belleğindeki yabancılara ilişkin anılar yanında, yerli yapılara ilişkin kötü anılarında var olduğudur. Bu durum şu sıralarda dış komplolara hedef olduğumuz hatırlanarak, asla göz ardı edilmemelidir. Bugün iç siyasetin gereği olarak Yunanistan’ı veya Fransa’yı haklı gören bir muhalefet var olursa, bu da devletin ve toplumun belleğine yerleşir. Bütün bu durumları bilmekte herkes için yarar vardır.

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Mehmet Barlas’ın yazısı

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