İç hatlar yolcu trafiği küresel ölçekte yüzde 70 düştü

İç hatlar yolcu trafiği küresel olarak yüzde 70 düştü. ‘Corona’ salgınının ekonomiye verdiği zarar nedeniyle sektördeki iyileşmenin gelecek altı ay içinde yavaş ilerlemesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) baş ekonomisti Brian Pearce yurt içi yolcu trafiği uluslararası yolcu trafiğine kıyasla daha çabuk açılsa da tüketici güveninin azalmasından dolayı hızlı bir iyileşme beklenmediğini açıkladı.

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Pearce, “Gelecek altı ay içindeki ekonomik ortamın finansal nedenlerden dolayı uçak seyahatlerine önemli ölçüde geri dönüşü sağlayacak nitelikte olmayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle üçüncü çeyrekte gerçekleşmesini beklediğimiz iyileşme nispeten sınırlı olacak” dedi.

Türk Hava Yolları’nın Mart 2019 döneminde 5.9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53’lük azalışla 2.8 milyon olarak gerçekleşmişti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 44.9, dış hatlarda ise yüzde 59.1 azalmıştı.

Pegasus’u kullanan yolcu sayısı da mart ayında önceki yıla göre yüzde 44.1 azalmıştı.