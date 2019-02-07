İç hat seferlerini iptal etmişti: İDO borçlarını yeniden yapılandırıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ağırlıklı olarak araç alımından kaynaklanan borçlarını yeniden yapılandırmak için kreditörlerle görüşmelere başladı.

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın Loan Pricing Corporation’a (LPC) dayandırdığı haberde, şirketin deniz araçları ve ekipman satın almak için 500 milyon dolara kadar borç aldığı belirtildi. Ancak şirketin gelirleri TL cinsinden olduğu için borçlarını geri ödemekte zorlandığı kaydedildi.

Reklam

Şirketin kreditörleri borç yeniden yapılandırma görüşmeleri için Lazard’ı yetkilendirdi.

Belediye iştiraki olarak kurulan İDO 2011 yılında Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu’na 861 milyon dolara satılmıştı.

Reklam

İDO kredi yapılandırma görüşmeleri yaptığı bankaların tavsiyesi ve yabancı ortağı Souter’in talebi doğrultusunda ‘ekonomik gerekçeler ve haksız rekabet’ nedeniyle 1 Aralık’tan itibaren Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar seferlerini yapmayacağını açıklamış, daha sonra yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu, ‘yolcuların mağdur olmaması’ için seferlere ‘şimdilik’ devam edeceğini duyurmuştu.