İbrahim Zaman retrospektifi fotoğrafseverlerle buluşuyor

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin yeni kitabı İbrahim Zaman retrospektifi, kitabevlerinde yerini aldı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan seri, her yıl değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde izleyicilere ulaştırıyor.

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Kitapta, fotoğraf hayatına stüdyo çıraklığıyla başlayan İbrahim Zaman’ın yapıtları ve yaşamı, retrospektif bakış açısıyla yer alıyor.

Güvercinler, Yeni Camii – İstanbul, 1965

Nil Nehri – 1988

Şeb-i Aruz – Konya, 1992

Yazlıkaya – Çorum, 1998

Bali – Endonezya, 2002

İstanbul Boğazı – 2006

Kumkapı Balık Hali – İstanbul, 2008