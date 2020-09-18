Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Yıldız: Belhanda krediyi tüketti

Maçın analizini yapmadan önce oldukça önemli gibi duran bir sorunu bir kez daha yazmak gerekiyor.
Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılı takımda Belhanda en çok tartışılan oyuncuların başında geliyor. Yüksek yıllık ücreti, bu konuda
indirim yapmaması bir yana sürekli eleştirilen performansı asıl sorundur şüphesiz.

Neftçi karşısında ilk yarıda ortaya koyduğu oyun başta Fatih Terim olmak üzere kimseyi mutlu etmedi. Bireysel hataları, gereksiz faulleri, top kayıpları dikkat çekti. Hatta kaptırdığı bir top gol olabilecek tehlike yarattı.

Reklam

İkinci yarı başlarken, kenara alınan Belhanda kendisine verilen krediyi tüketti bence. Terim hoca, belki bir umut diye ilk 11’de sahaya çıkardığı bu oyuncunun sergilediği oyundan hiç hoşnut olmadı sanırız.

İbrahim Yıldız’ın yazısı

SON HABERLER

İçişleri bakanının, AYM başkanına yönelik ifadeleri üzerine…

Geçen ay başladığım ‘hükümet sistemleri’ yazı dizisinin dokuzuncusunun, Selahattin Demirtaş’ın parlamenter sistem önerisi üzerine olacağını söylemiştim. Ancak Demirtaş’ın önerisiyle ilgili yazıyı bir gün erteleyip İçişleri Bakanı’nın AYM Başkanı’na yönelik ifadeleri üzerine çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum.

Erdoğan’a göre ‘en samimi demokrasi’ bizde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu Türkiye modelidir. Başka yerde insani değerler üzerine bina edilmiş böylesine samimi bir demokrasi, adil bir kalkınma hedefi, köklü bir hak ve adalet ideali bulamazsınız” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...