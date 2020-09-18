İbrahim Yıldız: Belhanda krediyi tüketti

Maçın analizini yapmadan önce oldukça önemli gibi duran bir sorunu bir kez daha yazmak gerekiyor.

Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılı takımda Belhanda en çok tartışılan oyuncuların başında geliyor. Yüksek yıllık ücreti, bu konuda

indirim yapmaması bir yana sürekli eleştirilen performansı asıl sorundur şüphesiz.

Neftçi karşısında ilk yarıda ortaya koyduğu oyun başta Fatih Terim olmak üzere kimseyi mutlu etmedi. Bireysel hataları, gereksiz faulleri, top kayıpları dikkat çekti. Hatta kaptırdığı bir top gol olabilecek tehlike yarattı.

Reklam

İkinci yarı başlarken, kenara alınan Belhanda kendisine verilen krediyi tüketti bence. Terim hoca, belki bir umut diye ilk 11’de sahaya çıkardığı bu oyuncunun sergilediği oyundan hiç hoşnut olmadı sanırız.

İbrahim Yıldız’ın yazısı