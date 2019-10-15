İbrahim Varlı: Suriye’de 1 koyup 3 almak isterken…

Çok aktörlü Suriye savaşında gelişmelerin hızına yetişmek mümkün değil. Sahadaki gelişmeler çerçevesinde pozisyonlarını sürekli olarak güncelleyen küresel güç merkezlerinin manevraları yeni Osmanlıcıları Suriye bataklığında tek başına bıraktı.

Fetih rüyalarıyla ülkeyi maceradan maceraya sürükleyen siyasal İslamcı rejim “övünç kaynakları” Özal gibi 1 koyup 3 almak isterken, tersi oldu; 1 koyup 3 kaybetti.

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Özal da 30 yıl önce benzer bir hevese kapılmış, Körfez Savaşı’nda bir koyup üç almak isterken bu heves elinde patlamıştı.

İbrahim Varlı’nın yazısı