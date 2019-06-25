İbrahim Varlı: Siyasal İslamcılık sadece Türkiye’de değil, bütün Ortadoğu’da kaybetti

Siyasal İslamcılık sadece Türkiye’de değil, bütün Ortadoğu’da kaybetti. AKP/Saray rejiminin 31 Mart ve 23 Haziran yenilgileri siyasal İslamcı zihniyete karşı Ortadoğu’da esen dalgadan bağımsız değil. Kaybetme emareleri çok önceden görülmeye başlanmıştı.

On yedi yıl önce ekonomik krizin etkisi, emperyalist güçlerin icazetiyle işbaşına gelen Siyasal İslamcılar için 23 Haziran tarihi itibariyle yolun sonu göründü. Sancılı geçen İstanbul seçimi sadece bunun teyidi oldu. Elbette ki kaybeden tek başına Siyasal İslamcılar değil. Yeni Osmanlıcılarla yaşanan dönemsel krize rağmen AKP/Saray rejimi ile birlikte ABD de kaybetti. Bir ABD menşei olan Siyasal İslamcılık elbirliğiyle piyasaya sürülmekle kalmamış, bütün bir Ortadoğu’ya ihraç edilmeye çalışılmıştı. Ancak siyasal İslamcılık bütün bir Arap/Ortadoğu coğrafyasında kaybetti. Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da, Suriye’de her tarafta ardı ardına kaybettiler. Siyasal İslamcı bağnazlığın baskıcı, otoriter, faşizan baskısı altında bunalan toplumsal muhalefetin, kadınların, gençlerin, laik, seküler, demokrat güçlerin direnci meyvesini vermeye başladı.

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İbrahim Varlı’nın yazısı