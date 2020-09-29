İbrahim Varlı: Savaş kışkırtıcılığı, militarist söylem ve milliyetçilikte birbiriyle yarışır oldular

Fırsatı kaçırmayan yeni Osmanlıcılar iki ülkenin çatışması yetmiyormuş gibi ‘akraba-kardeş’ retoriği üzerinden krize müdahil oldu. “Türkiye tüm imkânları ve kalbiyle kardeş Azerbaycan’ın yanındayız” sözleriyle kriz daha da körükleniyor. Her dış krizde olduğu üzere sosyal demokratından ulusalcısına, milliyetçisinden liberaline istisnasız bütün muhalefet de iktidarın arkasında dizilmeye başladı. Savaş kışkırtıcılığı, militarist söylem ve milliyetçilikte birbiriyle yarışır oldular. Oysa ki yapılması gereken basit, her türlü militarist dilden uzak durulmalı, taraflara sağduyunun hakim olacağı bir iklim yaratılmalı.

İbrahim Varlı’nın yazısı