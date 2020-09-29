İbrahim Varlı: Savaş kışkırtıcılığı, militarist söylem ve milliyetçilikte birbiriyle yarışır oldular

Fırsatı kaçırmayan yeni Osmanlıcılar iki ülkenin çatışması yetmiyormuş gibi ‘akraba-kardeş’ retoriği üzerinden krize müdahil oldu. “Türkiye tüm imkânları ve kalbiyle kardeş Azerbaycan’ın yanındayız” sözleriyle kriz daha da körükleniyor. Her dış krizde olduğu üzere sosyal demokratından ulusalcısına, milliyetçisinden liberaline istisnasız bütün muhalefet de iktidarın arkasında dizilmeye başladı. Savaş kışkırtıcılığı, militarist söylem ve milliyetçilikte birbiriyle yarışır oldular. Oysa ki yapılması gereken basit, her türlü militarist dilden uzak durulmalı, taraflara sağduyunun hakim olacağı bir iklim yaratılmalı.
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Düğünde 20 ferdine virüs bulaşan aile: Toplumu bir araya getirmeyelim
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Sarı ailesinin 20 ferdine katıldıkları düğün sonrasında virüs tanısı kondu. Halis ve Hasan Sarı kardeşler dokuz gün arayla hayatını kaybetti. Ailenin hayatta kalan üyeleri, kalabalık buluşmalardan uzak durulması ve maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda toplumu uyardı.
Kurum: Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesinde yüzülmeyecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün, ‘Beyaz Adalar’ bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek 15 Ekim’den itibaren buradan göle girilmeyeceğini açıkladı.
Erdoğan: Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi’ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki taraflara, “Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim” çağrısı yaptı.
İstanbul’da gönüllü aşı çalışmaları başladı: ‘Çok sayıda sağlık çalışanı katılmak istiyor’
Çin’de geliştirilen muhtemel corona aşısının faz 3 klinik çalışmalarının İstanbul’daki ilk gönüllü uygulamaları yapıldı. Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gönüllü dört sağlık çalışanına aşı yapıldı.
Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraz reddedildi
İstanbul’un Tuzla ilçesinde, komşusunu dövdüğü için ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi.