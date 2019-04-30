İbrahim Varlı: Sağ yükselirken sol nasıl kazanıyor?

Bir süre öncesinde büyük kan kaybı yaşayan sosyal demokratların Yunanistan, Fransa, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede yaşadığı büyük kan kaybı ortadayken, yeniden kımıldama evresine girmesinde kuşkusuz birçok etmen söz konusu.

1) Sola kırılan dümen: En önemli neden kuşkusuz ki sosyal demokratların geçmiş deneyimlerden dersler çıkararak, dümeni sola kırması. Örgütlenmeden söylemlere ve kullanılan dile kadar birçok alanda yenilenmeye gitmek zorunda kalan sosyal demokratlar bir dalga yaratabildi.

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2) Aşırı sağ korkusu: Aşırı sağ korkusunun yol açtığı sarsıntının da sola yaradığını söylemek mümkün. Kitleler aşırı sağ heyulaya karşı, aşırı sağ ile bu konuda yarışan merkez sağ partilerden çok, sosyal demokratlara yönelmek zorunda kaldı.

3) Karizmatik genç liderler: Genç, yıpranmamış, kitlelerin dilinden anlayan liderlerin varlığı da bir başka etken. İspanya’da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez’in karizmatik duruşu, kitlelerle sağladığı bağ partiyi çekim merkezi yaptı. Öyle ki Sanchez, Podemos’un karizmatik lideri Pablo Iglesias’ı dahi gölgede bıraktı.

İbrahim Varlı’nın yazısı