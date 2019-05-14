İbrahim Varlı: Ortadoğu büyük bir tektonik kırılmanın eşiğinde

İran’a yönelik baskının şiddetinin artırılması, Kudüs ile birlikte Golan Tepeleri’nin İsrail’e verilmesi, Fırat’ın doğusunu resmen ilhak etmesi, “yüzyılın ihaneti” olarak adlandırılan Filistin planı gelmekte olan depremin artçı sarsıntıları. Bu seferki kapışma bir öncekinden de farklı. Daha kapsamlı, daha şiddetli bir kapışma bölgeyi bekliyor. Özellikle İran ve Filistin krizleri sadece bölgeyi değil bütün bir küresel denklemi sarsacak etkiye sahip.

Bir adım geri çekilip, resmin bütününe bakıldığında görülecektir ki; bölge büyük bir tektonik kırılmanın eşiğinde. Washington’ın daha da fütursuzca hareket etmesinin nedeni ABD emperyalizminin hegemonyasının gerilemesi. Kurulan oyunların bozulması, gerilemenin verdiği sancıyla birleşince Trump yönetimi daha da saldırganlaşıyor.

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İbrahim Varlı’nın yazısı