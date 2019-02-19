İbrahim Varlı: Küresel hegamonya mücadelesi kızıştı

Uluslararası güç dengelerinin değişmeye yüz tuttuğu, hegemonya/güç/nüfuz mücadelesinin kızıştığı günümüzde, aktörlerin/devletlerin/ittifakların hamleleri de peşi sıra geliyor. İrtifa kaybeden eski düzenin bekçileri de, yeni paylaşımdan ağzı sulanan aktörler de alan kapma, oyun kurma ve/veya karşı cephenin oyununu bozmak için çeşitli varyasyonlar deniyor.

Güç/nüfuz/paylaşım savaşı sadece karşı cephelerde değil, cephe içlerinde de gerilimlere, yarılmalara yol açarken, özellikle transatlantik ittifak içerisindeki görüş ayrılıkları açık bir atışmaya dönüşmüş bulunuyor. Özellikle ABD ile Almanya-Fransa arasındaki “anlaşmazlık” hemen her meselede kendisini bariz şekilde gösteriyor. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung “Amerika talimatla lider olunamayacağını öğrenmelidir. Avrupa’nın güvenliği ABD’nin garantisine bağımlı olsa da ittifak patronluğu formülü artık işlemiyor” derken bu duruma dikkat çekiyor.

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İbrahim Varlı’nın yazısı