İbrahim Varlı: Kıbrıslıların dik duruşu siyasal İslamcıların hevesini yarım bıraktı

Kuzey Kıbrıs’ta seçim ikinci tura kaldı. AKP iktidarının tüm desteğine, baskı ve şantajlarına rağmen sırtını Ankara’ya dayayan Başbakan Ersin Tatar beklenileni elde edemedi. İkinci turda bağımsız cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir son dakika ayak oyunu olmazsa seçilmesi bekleniyor. Üçüncü sıradaki CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a giden yüzde 22’lik oy oranının Akıncı’ya akmasıyla bir kez daha AKP Kıbrıs seferinden hüsranla dönmüş olacak.

Kıbrıslıların dik, onurlu duruşu siyasal İslamcıların hevesini yarım bıraktı. Bir haftadır BirGün sayfalarında görüşlerine yer verdiğimiz Kuzey Kıbrıslılar seçim rüşvetlerinin tutmayacağını, AKP’nin şantaj politikasının ters tepeceğini dillendirdi. Dedikleri de oldu. Kuzey Kıbrıs’a sıradan bir Anadolu kenti muamelesi yapan iktidar ve onların adadaki uzantıları fena çuvalladılar.

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İbrahim Varlı’nın yazısı