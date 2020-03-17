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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Varlı: Kapitalizmin salgınlarla başa çıkma yolları yeni felaketlere yol açıyor

Yirmi birinci yüzyılın en büyük salgınına dönüşen koronavirüs, her yönüyle kapitalizmin bütün foyasını ortaya çıkardı. Kar hırsının, fırsatçılığın, fahiş fiyat uygulamalarının, bencilliğin tavan yaptığını, rafların, reyonların nasıl boşaltıldığını gördük.

İnsanlık tarihi bir anlamda virüsler, salgınlar tarihidir de. Virüsler hep var oldu. Bundan sonra da olacak. Ancak korona kapitalist sistemin bu tarz salgınların faturasını yoksulların üzerine yükleyerek asıl sorunun kendisi olduğunu gösterdi. Kapitalizm insanlığın ve dünyanın bekasına tehdittir. Korona dayanışmanın, örgütlülüğün ne kadar yaşamsal olduğunu gösterdi. Kapitalizmin salgınlarla başa çıkma yollarının yeni felaketlere yol açtığı görülüyor. Kapitalist barbarlığın yol açtığı felaketlere karşı yeni bir tür dayanışma ağlarının örülmesi gerekiyor.

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İbrahim Varlı’nın yazısı

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