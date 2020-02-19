İbrahim Varlı: Gül’ün itirafları ve siyasal İslamcılığın beklenen sonu

Bir ABD menşei olan siyasal İslamcılığın (Ilımlı İslam) rol modellerinden olan AKP’nin kurucularından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de siyasal İslamın tüm dünya genelinde çöktüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Karar gazetesindeki özel röportajında Gül, ‘Siyasi İslam’ın çöktüğünü düşünüyor musunuz? sorusuna “Öyle, tüm dünyada. Biz bunu görüp, paradigmadan kopuşu gerçekleştirmiştik, ama sürdürülemedi” dedi.

Yıllar yılı siyasal İslamcılık yaptıktan sonra olan bitenlerde hiç bir dahli yokmuşçasına, üstüne üstlük hiç bir özeleştiri yapmadan, hesap vermeden itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, selefi Erdoğan ile birlikte çöken bu projenin gönüllü mimarlarındandı.

Reklam

İbrahim Varlı’nın yazısı